Serbia, in migliaia in piazza a Novi Sad per l'anniversario della tragedia alla stazione ferroviaria

Studenti e cittadini comuni sono scesi in piazza a Novi Sad per il secondo anniversario della tragedia alla stazione ferroviaria della città della Serbia. L’1 novembre 2024 il crollo di una pensilina causò la morte di 16 persone. Migliaia di persone hanno marciato in silenzio verso la stazione ferroviaria di Novi Sad per rendere omaggio alle vittime. La richiesta di giustizia per quelle morti ha alimentato due anni di proteste guidate dai giovani che alla fine hanno portato alla sconfitta del governo di Vučić alle elezioni parlamentari. Gli studenti in testa al corteo hanno portato 16 corone di fiori, una per ciascuna delle vittime, e uno striscione nero con il numero 16.