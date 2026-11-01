Israele, Herzog: "Mercoledì i risultati ufficiali, partiti trovino soluzioni per evitare nuovo voto"

(LaPresse) “Mercoledì prossimo riceverò i risultati ufficiali delle elezioni dal presidente della Commissione elettorale centrale, il giudice Noam Solberg”, “in seguito darò il via alle consultazioni presso la residenza del presidente, che rimarrà spalancata a tutte le fazioni e a tutti i partiti”. Così il presidente israeliano Isaac Herzog, durante la cerimonia commemorativa per il primo presidente di Israele, Chaim Weizmann. Il presidente israeliano ha espresso l’auspicio che i partiti siano pronti a “trovare soluzioni creative per evitare nuove elezioni”.