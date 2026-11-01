Israele, Commissione elettorale e Shin Bet: “Voto regolare, false molte accuse”

In un videomessaggio diffuso insieme al capo dello Shin Bet, David Zini, il presidente della Commissione elettorale centrale di Israele, Noam Sohlberg, ha ribadito che le elezioni della scorsa settimana si sono svolte “correttamente” e che la maggior parte delle accuse di interferenze elettorali sono false. I risultati “riflettono la volontà degli elettori“, ha aggiunto. Riferendosi alle diffuse accuse secondo cui il Qatar o la Turchia avrebbero pagato per influenzare il voto arabo alle elezioni, Sohlberg ha spiegato che se i sospetti dovessero essere confermati, “ciò non minerebbe l’integrità del processo elettorale né i risultati delle elezioni nel loro complesso”. Lo riporta il Times of Israel.

Herzog inizierà le consultazioni mercoledì

Il presidente di Israele Isaac Herzog avvierà mercoledì le consultazioni con le fazioni elette alla 26ª Knesset, prima di selezionare il parlamentare che formerà il prossimo governo israeliano. “Il presidente si aspetta che i rappresentanti [delle fazioni] partecipino alle consultazioni con una mentalità aperta, pronti ad ascoltare, a condividere idee e a impedire un altro turno elettorale”, ha affermato Eyal Shviki, direttore generale della residenza presidenziale.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (AP Photo/Evan Vucci)

Iran: media, pressioni Netanyahu su Trump per attacco subito dopo midterm

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu sta esercitando pressioni sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché attacchi l’Iran immediatamente dopo le elezioni di metà mandato in programma martedì. Ma Trump, per ora, vuole lasciare che i negoziati seguano il loro corso, una strategia che preoccupa Netanyahu. È quanto rivelano alcune fonti ad Axios.