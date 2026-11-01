Il videomessaggio di Bolsonaro dagli Stati Uniti: "Affronteremo tempi difficili ma la lotta continua"

(LaPresse) Flavio Bolsonaro parla dopo la sconfitta nelle elezioni presidenziali in Brasile e dopo la fuga negli Stati Uniti. “Saranno tempi molto difficili che tutti noi dovremo attraversare a causa del crollo generalizzato che, secondo la mia interpretazione, sta per verificarsi in Brasile”, ha detto il rivale di Lula in un videomessaggio su Instagram in cui si mette a disposizione dei suoi sostenitori. “Ragazzi, la lotta continua, siamo qui, vivi, con una voce attiva per continuare a lottare per il nostro Brasile e, ancora una volta, se sarà necessario, sarò qui a disposizione per dare il meglio di me”