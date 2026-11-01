Halloween, sparatorie in Usa durante i festeggiamenti: 5 morti

La polizia di Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, ha riferito che quattro persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in tre diverse sparatorie avvenute nel quartiere di Deep Ellum durante i festeggiamenti di Halloween. La polizia sta cercando di stabilire se le sparatorie, che si sono susseguite nell’arco di un’ora e 15 minuti, siano collegate tra loro. “Si tratta di una scena davvero vasta. È molto estesa”, ha detto il capo della polizia Daniel Comeaux, “stiamo interrogando alcune delle persone che abbiamo arrestato, cercando ancora di capire esattamente come si ricolleghino a tutte le sparatorie avvenute qui”.

Anche a Newark, nel Delaware, ieri in tarda serata sei persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco nei pressi del campus dell’Università del Delaware. Tutte sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche. Un video condiviso sui social mostra persone che fuggono dalla scena per mettersi in salvo. Un tratto della Main Street della città è rimasto chiuso per diverse ore. Una sparatoria avvenuta questa mattina a Bloomington, nell’Illinois, ha invece causato la morte di una donna di 19 anni e lasciato un’altra donna in condizioni critiche. Altre sei persone hanno riportato ferite non gravi. La sparatoria è avvenuta nei pressi del campus dell’Illinois Wesleyan University. Infine a Fayetteville, in Arkansas, sei persone sono state trasportate in ospedale con ferite da arma da fuoco a seguito di una sparatoria avvenuta questa mattina presto. Non sono stati effettuati arresti. Da un’indagine preliminare emerge che la sparatoria sia stata preceduta da un alterco.