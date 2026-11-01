Giappone, la parata degli yokai: Tokyo celebra Halloween tra mostri e folklore

Una processione di creature soprannaturali ha attraversato il Parco di Ueno, a Tokyo, per una versione giapponese di Halloween. I partecipanti, travestiti da yokai, hanno ricreato la cosiddetta ‘Parata notturna dei cento demoni’, raffigurata nel tradizionale rotolo illustrato Hyakki Yagyō Emaki. L’iniziativa è stata pensata dagli organizzatori come un’alternativa giapponese alla festa di Halloween, tradizionalmente legata a fantasmi e mostri occidentali.

Gli yokai, protagonisti da secoli del folklore nazionale, possono assumere forme molto diverse: da creature spaventose fino a oggetti di uso quotidiano che prendono vita. Le celebrazioni hanno coinvolto anche il quartiere di Shibuya, dove migliaia di persone in costume hanno cercato di attraversare il celebre incrocio ‘scramble’ e di radunarsi nelle strade.