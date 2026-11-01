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domenica 1 novembre 2026

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Filippine, in migliaia ai cimiteri per visitare i propri cari: a Manila volontari regolano il flusso di ingresso

LaPresse
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Migliaia di persone nelle Filippine si recano nei cimiteri per  la tradizione annuale di visitare le tombe dei propri cari in occasione della Festa di Ognissanti. Nella capitale Manila ci sono addirittura i volontari a regolare il flusso all’ingresso di alcuni campi santi.  Da generazioni, la Festa di Ognissanti nelle Filippine continua a rappresentare un’occasione di ricongiungimento familiare tra i parenti che, secondo la tradizione, vegliano fedelmente sulle tombe dei propri cari defunti.