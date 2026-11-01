Città del Messico si colora per la sfilata del 'Giorno dei Morti'

Costumi colorati, teschi, palloncini e carri allegorici. Città del Messico si è riempita di musica e colori per la tradizionale atmosfera del ‘Giorno dei Morti‘, con una grande sfilata che ha coinvolto oltre 40 gruppi nelle strade della capitale. L’evento, ispirato al film di James Bond ‘Spectre’ del 2015, non fa parte delle celebrazioni tradizionali messicane. La sua origine è infatti legata proprio alla pellicola, che mostrava una grande parata nella capitale. Da allora, la manifestazione è diventata un appuntamento annuale.