Bulgaria, exit poll: Yotova verso la vittoria al ballottaggio presidenziale

Gli exit poll in Bulgaria indicano che Iliana Yotova è la probabile vincitrice del ballottaggio presidenziale. I sondaggi condotti da diversi istituti di ricerca attribuiscono a Yotova circa il 52% dei voti. Se il risultato fosse confermato, diventerebbe la prima donna eletta capo di Stato in Bulgaria. L’ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov, sostenuto dai partiti dell’opposizione riformisti e filo-occidentali, sarebbe fermo intorno al 44%.

Il voto ha rappresentato il primo grande banco di prova per il partito ‘Bulgaria Progressista’ del primo ministro Rumen Radev, vicino a Mosca, che ha appoggiato Yotova. Nelle elezioni parlamentari di aprile, il partito aveva conquistato 131 dei 240 seggi in Parlamento, assicurandosi la maggioranza assoluta. Yotova, 62 anni, aveva assunto la presidenza a gennaio, quando Radev si era dimesso per candidarsi al Parlamento, e stava cercando di ottenere un proprio mandato elettivo. Si prevede che proseguirà la politica di Radev volta a mantenere la Bulgaria sul percorso europeo, sostenendo al contempo migliori relazioni con la Russia e la revoca delle sanzioni. I presidenti in Bulgaria sono eletti direttamente per un mandato di cinque anni e possono ricoprire la carica per non più di due mandati.

Chi è Iliana Yotova

Nata a Sofia, Yotova ha iniziato la sua carriera come giornalista prima di entrare in politica, aderendo al Partito Socialista Bulgaro (BSP). È stata deputata nell’Assemblea nazionale bulgara (2005–2007) ed eurodeputata al Parlamento Europeo dal 2007 al 2017, militando nel gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici. È stata deputata nell’Assemblea nazionale bulgara (2005–2007) ed eurodeputata al Parlamento Europeo dal 2007 al 2017, militando nel gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Repubblica dal 2017 al 23 gennaio 2026, affiancando il Presidente Rumen Radev. Ha assunto la presidenza il 23 gennaio 2026 a seguito delle dimissioni di Radev.