Ucraina, Zelensky a Istanbul per incontrare Erdogan

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato sabato a Istanbul per una serie di incontri con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Previsto un incontro con il leader spirituale dei cristiani ortodossi orientali, il patriarca ecumenico Bartolomeo.
All’arrivo, il presidente ucraino è stato accolto da funzionari turchi.
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(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato sabato a Istanbul per una serie di incontri con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Previsto un incontro con il leader spirituale dei cristiani ortodossi orientali, il patriarca ecumenico Bartolomeo.