Ucraina, raid russo su Kiev: in migliaia senza elettricità. Miliband a Lavrov al G20 esteri: “Siete voi gli aggressori” – La diretta

Nella tarda serata di venerdì le forze armate russe hanno attaccato un impianto energetico a Kiev. Parte di tre quartieri della capitale è rimasta senza elettricità e si sono verificati problemi anche con l’approvvigionamento idrico della città. Il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband ha attaccato duramente il collega russo Sergey Lavrov durante il G20 dei ministri degli Esteri in corso ad Atlanta. “Sappiamo tutti che sei tu l’aggressore”, le parole di Miliband. Se aveste il coraggio di dire la verità e di fare ciò che è giusto, direste a Putin che non sta vincendo questa guerra e non la vincerà”, ha aggiunto ancora lodando il “coraggio del popolo ucraino”.
Punti chiave
- Evacuati da Oleshky arrivano in Bielorussia durante tregua
- Russia, media: "Droni ucraini colpiscono raffineria petrolio a Ufa"
- Russia, media: "Due morti e cinque feriti in attacchi Kiev su regione Bryansk"
- G20 esteri, breve colloquio tra Lavrov e Rubio a margine
- G20, Lavrov: "Se Zelensky vuole può venire a Mosca per incontrare Putin"
- Media, neutralizzati nella notte oltre 100 droni russi
- Zelensky: "Usa anticipino consegne missili Patriot, dobbiamo difenderci ora"
- G20, Miliband a Lavrov: "Sappiamo tutti che voi siete gli aggressori"
- Raid russo su Kiev, parte città senza elettricità e acqua
Un gruppo di civili evacuati dalla città di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson occupata dalle forze russe, è arrivato oggi in Bielorussia nell’ambito di un’operazione di evacuazione resa possibile da una tregua locale. Si tratta della più significativa sospensione delle ostilità dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala, quattro anni e mezzo fa. I residenti hanno iniziato venerdì il viaggio in autobus dalla città, situata sulla riva del fiume Dnipro. Il cessate il fuoco nella regione meridionale di Kherson è entrato in vigore martedì alle 3 e dovrebbe proseguire fino alla serata di domenica. Ai circa 2mila abitanti che ancora vivevano a Oleshky è stata offerta la possibilità di raggiungere i territori controllati da Kiev o da Mosca, oppure di rimanere in città con nuove forniture di generi alimentari e medicinali. Secondo il ministero della Difesa russo, i civili che hanno scelto di raggiungere il territorio controllato dall’Ucraina sono stati trasferiti prima nella città russa di Anapa e successivamente imbarcati su aerei diretti a Homel, in Bielorussia. Il gruppo era accompagnato da Dmytro Lubinets, commissario ucraino per i diritti umani. A Homel gli evacuati sono stati accolti da soccorritori, personale medico e volontari della Croce Rossa, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale bielorussa Belta.
Un incendio è divampato in una raffineria di petrolio nella città russa di Ufa, nella regione della Baschiria, dopo un attacco con droni nella notte. Lo riferiscono il media russo Astra e il canale di monitoraggio Exilenova, secondo cui nell’impianto Bashneft-Novoil sarebbe stata colpita un’unità di produzione. Lo riporta Ukrainkska Pravda. In particolare, sulla base dell’analisi di fotografie scattate da testimoni oculari, un analista Osint di Astra ritiene che le fiamme abbiano interessato l’unità di reforming catalitico L-35. Si tratta di una componente importante del processo di raffinazione, utilizzata per produrre componenti ad alto numero di ottano per la benzina e idrogeno necessario alla depurazione dei carburanti. Il canale Exilenova+ ha inoltre riferito di tre incendi distinti all’interno di quelli che sarebbero due impianti di raffinazione di Ufa colpiti dall’attacco.
Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco ucraino con un drone contro la regione russa di Bryansk. Lo ha riferito il governatore regionale Egor Kovalchuk, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax. “Il nemico ha colpito con un drone kamikaze un’abitazione privata nel villaggio di Klimovo. Sono morti una donna di 30 anni e un uomo di 41 anni. Cinque civili sono rimasti feriti: quattro donne e un uomo”, ha scritto il governatore sul proprio canale Max. Secondo Kovalchuk, ai feriti sono state prestate le cure mediche necessarie e tutti sono stati ricoverati in ospedale. Il governatore ha inoltre riferito che nelle ultime 24 ore le unità della difesa aerea russa, insieme ai gruppi mobili antincendio e alle forze della Guardia nazionale, hanno abbattuto 29 droni ucraini sul territorio della regione.
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avuto un breve colloquio a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20. Lo ha riferito lo stesso Lavrov in conferenza stampa al termine dei lavori, spiegando che i due hanno discusso delle relazioni bilaterali e della preparazione del vertice Apec in programma a novembre a Shenzhen, in Cina. “Abbiamo avuto una buona conversazione, breve per ovvie ragioni, perché lui, in quanto padrone di casa, ha molti impegni che non gli permettono di dedicare molto tempo ai contatti al di fuori del G20. Ma c’è stato un contatto, abbiamo parlato di alcune questioni delle nostre relazioni bilaterali e della cooperazione nelle sedi multilaterali, comprese l’Onu, il G20 e la Cooperazione economica Asia-Pacifico, il cui vertice si terrà presto, a novembre, nella città cinese di Shenzhen”, ha dichiarato Lavrov, come riporta Interfax. Il ministro russo ha aggiunto che Washington “rispetta le regole della diplomazia classica, quali che siano i problemi nelle relazioni” tra Russia e Stati Uniti. Lavrov ha quindi ricordato quanto affermato da Rubio nel corso del loro primo incontro, nel febbraio 2025 a Riad: “Nella stragrande maggioranza dei casi i nostri interessi nazionali, quelli dell’America e della Russia, non coincideranno, ma quando questi interessi coincidono sarebbe stupido, un errore, non trasformare questa convergenza nella realizzazione di progetti comuni reciprocamente vantaggiosi”. “E quando gli interessi della Russia e degli Stati Uniti non coincidono, sarebbe un crimine permettere che questa divergenza si trasformi in uno scontro armato, o anche semplicemente in una qualsiasi forma di confronto”, ha aggiunto Lavrov. Il ministro ha infine definito positiva la disponibilità americana al dialogo a diversi livelli, compresi quelli presidenziale e dei responsabili della diplomazia.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, può recarsi a Mosca se vuole incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante una conferenza stampa ad Atlanta, come riporta Interfax. “Il presidente Putin ha dichiarato molte volte che, nonostante tutta la storia degli ultimi sei anni della presidenza di Zelensky, è ancora disposto a incontrarlo. Lo ha detto dopo che Zelensky aveva chiesto un incontro diretto. Il presidente Putin ha affermato che, se Zelensky desidera incontrarlo, può venire a Mosca”, ha detto Lavrov. Il capo della diplomazia russa ha aggiunto che Mosca “garantirà la sua sicurezza, che non può essere garantita a Kiev”, nel caso in cui il presidente ucraino decidesse di recarsi nella capitale russa. Secondo Lavrov, chi chiede un incontro deve accettare le condizioni della controparte: “È la normale prassi nella diplomazia e nella vita reale”, ha osservato.
Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 105 dei 134 droni lanciati dalle forze di invasione russe contro l’Ucraina dalla serata del 30 ottobre.Secondo quanto riportato da Ukrinform, il Comando dell’Aeronautica militare ucraina ne ha dato notizia su Telegram.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli Usa di anticipare le consegne annunciate di 500 missili Patriot affinché il Paese possa difendersi dagli attacchi russi già da questo inverno.Zelensky ha definito “importante” la decisione del Dipartimento di Stato americano di autorizzare l’Ucraina ad acquistare intercettori per i sistemi Patriot, destinati a contrastare i missili balistici russi.”Cinquecento intercettori PAC-3 rappresentano un numero considerevole e, molto presto, già quest’inverno, potrebbero costituire un pacchetto difensivo estremamente efficace – ha scritto Zelensky sui social, come riporta Ukrinform -. Tuttavia, è stato stabilito che le consegne potrebbero iniziare solo tra qualche anno. Chiediamo ai nostri partner americani di trovare una soluzione per il periodo in cui sussiste un pericolo concreto e un’effettiva necessità di impiegare gli intercettori PAC-3″.
Il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband ha attaccato duramente il collega russo Sergey Lavrov durante il G20 dei ministro degli Esteri in corso ad Atlanta. “Sappiamo tutti che sei tu l’aggressore”, le parole di Miliband citate da Sky News. Se aveste il coraggio di dire la verità e di fare ciò che è giusto, direste a Putin che non sta vincendo questa guerra e non la vincerà”, ha aggiunto ancora lodando il “coraggio del popolo ucraino”.
Nella tarda serata di venerdì le forze armate russe hanno attaccato un impianto energetico a Kiev. Parte di tre quartieri della capitale è rimasta senza elettricità e si sono verificati problemi anche con l’approvvigionamento idrico della città. Lo ha reso noto sui social il sindaco Vitaly Klitschko. “Gli ingegneri elettrici sono già al lavoro nei luoghi danneggiati per ripristinare le apparecchiature il prima possibile e riattivare l’energia elettrica per i residenti di Kiev”, ha aggiunto.