Ucraina, raid russo su Kiev: in migliaia senza elettricità. Miliband a Lavrov al G20 esteri: “Siete voi gli aggressori” – La diretta

Nella tarda serata di venerdì le forze armate russe hanno attaccato un impianto energetico a Kiev. Parte di tre quartieri della capitale è rimasta senza elettricità e si sono verificati problemi anche con l’approvvigionamento idrico della città. Il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband ha attaccato duramente il collega russo Sergey Lavrov durante il G20 dei ministri degli Esteri in corso ad Atlanta. “Sappiamo tutti che sei tu l’aggressore”, le parole di Miliband. Se aveste il coraggio di dire la verità e di fare ciò che è giusto, direste a Putin che non sta vincendo questa guerra e non la vincerà”, ha aggiunto ancora lodando il “coraggio del popolo ucraino”.