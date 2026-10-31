Ucraina, i veterani di guerra alla Hyrox di Valencia: sfide tra corsa e vogatore

(LaPresse) – Veterani di guerra ucraini, tra cui atleti che hanno perso un arto durante i combattimenti, hanno preso parte a una durissima competizione di fitness Hyrox a Valencia, in Spagna. Un’iniziativa che ha unito sport e riabilitazione, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà affrontate dai militari feriti durante la guerra. La squadra si è cimentata in una serie impegnativa di corse e prove di forza, affrontando le diverse sfide con il sostegno di allenatori e compagni. Per questi veterani, che continuano a convivere con le conseguenze fisiche e psicologiche del conflitto tra Russia e Ucraina, la competizione ha rappresentato molto più di una prova atletica: un’occasione per ritrovare fiducia nelle proprie capacità, rafforzare il senso di appartenenza e dimostrare come lo sport possa diventare uno strumento di recupero e una fonte di ispirazione per gli altri.