Ucraina, evacuati da Oleshky arrivano in Bielorussia durante la tregua tra Kiev e Mosca

(LaPresse) – Gli abitanti sfollati da Oleshky, città ucraina nella regione di Kherson sotto occupazione russa, sono arrivati in Bielorussia nell’ambito di un’operazione di evacuazione che prevede il loro successivo trasferimento in territorio ucraino. L’intervento si è svolto durante la tregua più significativa dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, oltre quattro anni fa. I civili hanno lasciato la zona colpita dal conflitto venerdì 30 ottobre, a bordo di convogli di autobus diretti fuori dalla regione. Il cessate il fuoco nella parte meridionale dell’Ucraina è entrato in vigore martedì 27 ottobre e dovrebbe rimanere operativo fino al 31 sera. Ai circa 2.000 residenti ancora presenti a Oleshky è stata offerta la possibilità di lasciare la città e raggiungere il territorio controllato da Kiev oppure quello russo. Per chi ha scelto di rimanere, sono stati predisposti rifornimenti di generi alimentari e medicinali.