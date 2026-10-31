Russia-Usa, Lavrov: "Breve colloquio con Rubio a margine G20"

(LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avuto un breve colloquio a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20. Lo ha riferito lo stesso Lavrov in conferenza stampa al termine dei lavori, spiegando che i due hanno discusso delle relazioni bilaterali e della preparazione del vertice Apec in programma a novembre a Shenzhen, in Cina. “Abbiamo avuto una buona conversazione, breve per ovvie ragioni, perché lui, in quanto padrone di casa, ha molti impegni che non gli permettono di dedicare molto tempo ai contatti al di fuori del G20. Ma c’è stato un contatto, abbiamo parlato di alcune questioni delle nostre relazioni bilaterali e della cooperazione nelle sedi multilaterali, comprese l’Onu, il G20 e la Cooperazione economica Asia-Pacifico, il cui vertice si terrà presto, a novembre, nella città cinese di Shenzhen”, ha dichiarato Lavrov.