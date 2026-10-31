Polonia, a Varsavia nazionalisti ancora di fronte alla Corte Costituzionale dopo la sospensione del presidente del Tribunale

Nella capitale della Polonia, Varsavia, i manifestanti sabato mattina sono ancora davanti alla sede del Tribunale costituzionale, presidiato dalla polizia, dopo la protesta scoppiata venerdì sera, si radunavano per protestare contro la sospensione del presidente della massima autorità giudiziaria Bogdan Swieczkowski da parte del governo del premier Donald Tusk. Tre persone sono state fermate, dopo che alcuni dimostranti hanno scavalcato la recinzione del tribunale e altri hanno lanciato oggetti contro gli agenti. Il presidente polacco Karol Nawrocki, che era in volo verso il Senegal, ha invertito la rotta ed è tornato a Varsavia per seguire la situazione. Le massime istituzioni giudiziarie polacche, tra cui il Tribunale costituzionale, sono state uno dei principali motivi di contesa tra l’attuale governo filoeuropeo e la principale forza di opposizione, il partito nazional-conservatore Legge e Giustizia, di cui Nawrocki è considerato un alleato.

Tusk: “Dopo anni di illegalità è un processo difficile che richiede azione decisa”

I critici in Polonia e nell’Unione europea accusano il PiS, che ha guidato il Paese tra il 2015 e il 2023, di aver imposto un controllo politico sulle principali istituzioni giudiziarie, compreso il Tribunale costituzionale. Le riforme del PiS hanno portato l’Ue a infliggere sanzioni alla Polonia. Il governo filoeuropeo di Donald Tusk è salito al potere nel 2023 con la promessa di ripristinare l’indipendenza della magistratura. Da allora, gli sforzi del governo sono stati bloccati dal veto di due presidenti consecutivi allineati con il PiS, tra cui Nawrocki. La notizia della sospensione del presidente del Tribunale costituzionale, Bogdan Swieczkowski, è stata pubblicata sul sito web del tribunale intorno alle 18:00 ora locale. Il sito web del Tribunale è andato in tilt poco dopo, pertanto l’Associated Press non ha potuto verificare in modo indipendente le motivazioni ufficiali addotte per la sua sospensione. Swieczkowski è diventato presidente del Tribunale costituzionale sotto il governo del PiS, e Tusk lo ha accusato di impedire ai giudici eletti dalla maggioranza parlamentare di assumere i propri incarichi presso il tribunale. “Ripristinare lo Stato di diritto è nostro dovere”, ha scritto il primo ministro Tusk su X, “dopo anni di illegalità sotto il PiS, questo è un processo difficile, a volte doloroso, che richiede un’azione decisa. Non c’è altra via”.

Il presidente Nawrocki convoca consultazioni urgenti con i partiti

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha annunciato consultazioni urgenti con i rappresentanti dei gruppi parlamentari per affrontare la crisi relativa alla Corte costituzionale. Nawrocki ha interrotto la sua visita in Senegal per seguire la vicenda. Come riporta Interfax, in una dichiarazione letta dal capo della cancelleria presidenziale, Pawel Szefernaker, il presidente ha definito gli sviluppi recenti un “colpo di mano” ai danni della Corte. Nawrocki ha inoltre consultato il primo presidente della Corte suprema, il giudice Zbigniew Kapiski, che, secondo quanto riferito dalla presidenza, non condivide la situazione. Al centro dello scontro c’è il tentativo del governo del premier Donald Tusk, esponente della Piattaforma civica, di nominare nuovi giudici costituzionali in sostituzione di quelli designati dal precedente esecutivo. Nawrocki, vicino al partito di opposizione Diritto e Giustizia (PiS), aveva già rifiutato nei mesi scorsi di ratificare la nomina di sei giudici indicati dal Parlamento. Anche il presidente della Corte costituzionale, Bogdan Swieczkowski, aveva impedito ai nuovi giudici di assumere le proprie funzioni. Venerdì sono circolate notizie secondo cui Swieczkowski sarebbe stato estromesso dalle sue funzioni e la guida della Corte sarebbe stata assunta dalla giudice Anna Korwin-Piotrowska, considerata vicina a Tusk. La vicenda ha provocato la dura reazione del PiS. Il leader del partito, Jaroslaw Kaczynski, ha definito le mosse del premier un tentativo di colpo di Stato contro il potere giudiziario.

Nawrocki: “Crisi Corte costituzionale minaccia sicurezza interna”

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha denunciato una “minaccia alla sicurezza interna” del Paese in relazione alla crisi della Corte costituzionale, accusando i responsabili degli ultimi sviluppi di aver violato l’ordine costituzionale e occupato con la forza un organo dello Stato. “Questa notte si è verificata una violazione dell’ordine costituzionale della Repubblica di Polonia e un’occupazione forzata di un organo costituzionale dello Stato”, si legge nella dichiarazione di Nawrocki, diffusa durante una manifestazione davanti alla Corte e letta dal capo della cancelleria presidenziale Pawel Szefernaker, come riporta Pap. Il presidente ha chiesto il ripristino della legalità e l’allontanamento delle forze di sicurezza dai locali della Corte costituzionale. Ha inoltre ribadito di aver consultato il primo presidente della Corte suprema, Zbigniew Kapinski, che “non riconosce come legittime le azioni compiute dalle persone che hanno usurpato il potere” all’interno del Tribunale costituzionale. La vicenda si è ulteriormente aggravata dopo la comparsa sul sito della Corte di un comunicato che annunciava la sospensione dalle rispettive funzioni del presidente Bogdan Swieczkowski e del suo vice Bartlomiej Sochanski. Sulla pagina X del Tribunale costituzionale è stata però pubblicata una versione opposta: il sito sarebbe stato preso sotto controllo e Swieczkowski continuerebbe a svolgere le proprie funzioni.