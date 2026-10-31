Polonia, a Varsavia manifestanti ancora di fronte alla Corte Costituzionale

Nella capitale della Polonia, Varsavia, i manifestanti sabato mattina sono ancora davanti alla sede del Tribunale costituzionale Bogdan Swieczkowski, presidiato dalla polizia, dopo la protesta scoppiata venerdì sera, si radunavano per protestare contro la sospensione del presidente della massima autorità giudiziaria da parte del governo del premier Donald Tusk. Tre persone sono state fermate, dopo che alcuni dimostranti hanno scavalcato la recinzione del tribunale e altri hanno lanciato oggetti contro gli agenti. Il presidente polacco Karol Nawrocki, che era in volo verso il Senegal, ha invertito la rotta ed è tornato a Varsavia per seguire la situazione.

Le massime istituzioni giudiziarie polacche, tra cui il Tribunale costituzionale, sono state uno dei principali motivi di contesa tra l’attuale governo filoeuropeo e la principale forza di opposizione, il partito nazional-conservatore Legge e Giustizia, di cui Nawrocki è considerato un alleato.