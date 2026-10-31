Midterm 2026,Trump in comizio interrotto da contestatori: “Pagati da Soros, sono dei perdenti”

“Sono le elezioni di mid-term più importanti di sempre”. Lo ha detto Donald Trump in un comizio in a Daytona Beach, in Florida, in vista del voto di martedì che potrebbe cambiare l’assetto di Camera e Senato negli Stati Uniti. Il presidente Usa durante il suo discorso è stato interrotto più volte da contestatori. “Sono pagati da Soros, che è un tipo tirchio. 250 dollari, ci credete?”, ha scherzato Trump che poi si è innervosito: “Zitto, zitto. Idiota. Zitto. Perdente. Che perdente! Portatelo via da qui. Voi ragazzi siete dei perdenti”.