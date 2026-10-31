Iran, media: Trump valuta un attacco se perde le elezioni di midterm. Teheran: “Allargherebbe la guerra”

Il presidente americano Donald Trump potrebbe autorizzare una vasta operazione militare contro l’Iran se il Partito repubblicano dovesse subire pesanti perdite alle elezioni di metà mandato della prossima settimana. Lo riferisce Axios, citando un funzionario americano, secondo cui Teheran sarebbe stata avvertita che la possibilità migliore per raggiungere un accordo negoziato è quella di agire adesso, prima che un eventuale risultato elettorale negativo modifichi i calcoli dell’amministrazione. “Se si sentirà umiliato o privato del sostegno, farà qualcosa di audace”, ha dichiarato il funzionario, descrivendo il messaggio trasmesso a Teheran sui rischi di un rinvio della diplomazia.

Il presidente Usa: “Non permetteremo mai che Teheran abbia l’atomica“

“Non permetteremo mai che abbiano un’arma nucleare”, ha dichiarato il presidente americano venerdì durante un comizio elettorale a Daytona Beach, in Florida. Trump ha respinto le critiche sulla decisione di avviare la guerra, affermando che “è una guerra che hanno iniziato molti anni fa” e che “l’Iran è in guerra contro l’America dal 1979”. Il presidente ha inoltre ripetuto che le forze statunitensi hanno distrutto la marina e l’aeronautica iraniane. Trump ha poi minimizzato le preoccupazioni per l’impennata dei costi energetici, sostenendo che “in questo momento passa dallo Stretto di Hormuz più petrolio rispetto a sette mesi fa”. Ha aggiunto che i prezzi della benzina “stanno scendendo a livelli molto più bassi” rispetto a quelli registrati durante le precedenti amministrazioni democratiche.

L’esercito di Teheran: “Nuovi attacchi Usa allargherebbero geografia guerra”

Un eventuale nuovo attacco americano contro l’Iran allargherebbe il conflitto a un’area geografica più vasta e il suo esito non sarebbe più nelle mani di Washington. È l’avvertimento lanciato dal portavoce dell’esercito iraniano, Mohammad Akraminia, in un messaggio pubblicato su X. “Se il presidente degli Stati Uniti, ancora una volta, dovesse lanciarsi in una nuova avventura nella regione, sotto la minaccia e le lusinghe dei sionisti, senza dubbio il fuoco della guerra si estenderà a un’area geografica più ampia e la fine della guerra non sarà nelle sue mani”, ha scritto Akraminia.

Stampa Usa: “Washington avrebbe già avvertito gli alleati del Golfo”

Gli Stati Uniti hanno avvertito i Paesi alleati del Golfo di prepararsi a una possibile nuova serie di attacchi contro l’Iran già dal 4 novembre, il giorno successivo alle elezioni di metà mandato americane, riferisce MS Now, citando tre alti funzionari dei Paesi arabi del Golfo a conoscenza delle discussioni, come riportato da Al Jazeera. Secondo le fonti, gli attacchi sarebbero di breve durata ma particolarmente intensi. I Paesi del Golfo starebbero facendo pressione su Washington affinché allenti le tensioni, per il timore di possibili ritorsioni iraniane. Un funzionario ha affermato che “non sarebbe sorpreso” se alcuni Stati del Golfo si opponessero all’utilizzo delle basi militari americane presenti sul loro territorio per lanciare gli attacchi. Gli Stati Uniti non colpiscono l’Iran dal primo settembre e il presidente Donald Trump si è impegnato a non condurre nuove operazioni militari prima delle elezioni di metà mandato. Interpellato sulle indiscrezioni, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a MS Now: “Non commentiamo piani militari sensibili che potrebbero esistere o meno”. Trump, ha aggiunto, “mantiene tutte le opzioni sul tavolo per garantire che l’Iran non possa mai avere un’arma nucleare”.

Khamenei: “In caso di raid nemici risposta senza limiti geografici”

La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, ha ordinato ai vertici delle forze armate di garantire una “risposta immediata ed efficace senza limiti geografici” a qualsiasi eventuale minaccia nemica. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna, dando conto delle indicazioni impartite da Khamenei nel corso di un incontro con i comandanti militari. La Guida suprema ha indicato tra i requisiti della “massima deterrenza” la necessità di assicurare una “prontezza al combattimento intelligente per un potente confronto con i nemici”. “Se i nemici dovessero lanciare nuovamente attacchi militari o terroristici, saranno le forze armate della Repubblica islamica e la nazione iraniana a determinare il momento e le condizioni della loro fine”, ha dichiarato Khamenei. Tra le misure indicate figura anche l’aggiornamento della banca dati degli obiettivi militari, in modo da includere nel raggio d’azione delle forze armate “tutti i tipi di risorse tangibili e intangibili” di Stati Uniti e Israele. Khamenei ha inoltre chiesto di rafforzare l’architettura informativa militare iraniana e le capacità di difesa e sicurezza attraverso l’impiego di nuove tecnologie, puntando anche sullo sviluppo di dottrine e tattiche di difesa autonome.

Araghchi: “Lettera di Vance per dialogo con Usa è passo positivo”

L’Iran ha esaminato la lettera inviata dal vicepresidente statunitense JD Vance e ne ha discusso nel corso di riunioni ad alto livello. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista ad Al Jazeera, definendo “un passo positivo” il tentativo americano di aprire la strada a un dialogo più ampio con Teheran. “Abbiamo studiato attentamente la lettera di Vance e ne abbiamo discusso in riunioni ad alto livello. Il tentativo della parte americana di aprire una strada più ampia al dialogo e alla comprensione è un passo positivo”, ha affermato Araghchi. Il ministro ha tuttavia avvertito Washington: “Se l’obiettivo degli Stati Uniti nell’inviare questa lettera è seminare discordia, si tratterebbe di un altro errore da aggiungere a quelli precedenti”.

Araghchi: “Al momento nessun piano per incontri con funzionari Usa”

Al momento non sono previsti incontri tra rappresentanti iraniani e funzionari statunitensi, ha specificato Araghchi, definendo “mere speculazioni dei media” le indiscrezioni circolate al riguardo. “Al momento non vediamo la necessità di incontrare gli americani. Le nostre condizioni sono chiare e i mediatori stanno proseguendo le consultazioni in merito”, ha affermato Araghchi. Il ministro ha aggiunto che un’eventuale decisione sull’avvio di negoziati diretti o indiretti con Washington dipenderà dal soddisfacimento delle condizioni poste da Teheran.

Araghchi: “Non escludiamo nuovi attacchi nemici, massimo livello prontezza”

L’Iran non esclude la possibilità di un nuovo attacco e si prepara a tutti gli scenari, ha affermato Araghchi, assicurando che le forze armate del Paese sono al “massimo livello di prontezza”. “Non escludiamo alcuna possibilità riguardo allo scoppio di una guerra e siamo preparati a tutti gli scenari”, ha affermato Araghchi. “Abbiamo potenziato i nostri armamenti, affrontato le nostre vulnerabilità e testato nuove armi. Le nostre forze sono al massimo livello di prontezza”, ha aggiunto. Il ministro ha riconosciuto gli effetti della pressione economica esercitata dagli Stati Uniti sull’Iran, ma ha assicurato che Teheran “non si arrenderà”. “Continueremo a resistere e a mantenere una posizione ferma. Supereremo questa fase difficile facendo affidamento sulle nostre capacità”, ha concluso.

Araghchi: “Piano per riaprire Hormuz, attuazione ridotta a due giorni”

L’Iran ha concordato con i mediatori del Qatar una proposta che riduce a due giorni il periodo necessario per attuare il piano di Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato Araghchi, precisando che la proposta iniziale prevedeva cinque giorni. “La parte qatariota aveva proposto di ridurre a cinque giorni il periodo di attuazione della proposta iraniana. In questa fase siamo arrivati a una proposta che riduce tale periodo a due giorni”, ha affermato Araghchi. Tra le condizioni poste da Teheran figurano la revoca delle sanzioni imposte dopo il memorandum di Islamabad, la riduzione della presenza militare statunitense nella regione, il ripristino delle deroghe alle sanzioni sulle esportazioni di petrolio e lo sblocco di tutti i fondi iraniani congelati, compresi quelli detenuti in Qatar. L’Iran chiede inoltre il riconoscimento delle rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz concordate con l’Oman e la chiusura delle altre rotte. “La riapertura dello Stretto di Hormuz alle nostre condizioni aprirebbe la strada alla ripresa dei negoziati con Washington sulle questioni ancora aperte”, ha aggiunto il ministro.