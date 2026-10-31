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sabato 31 ottobre 2026

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Incidente ferroviario in Spagna, proseguono le operazioni di soccorso

LaPresse
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Proseguono in Spagna le operazioni di soccorso sul luogo di un tragico incidente ferroviario avvenuto mercoledì nella provincia di Toledo.
La collisione tra due treni ha causato la morte di 69 persone. Si tratta del secondo disastro ferroviario ad alta velocità verificatosi in Spagna quest’anno e ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza della rete ferroviaria del Paese.
Sono state posizionate delle gru per aiutare a spostare i vagoni, mentre polizia e soldati hanno setacciato le macerie sparse lungo il pendio ghiaioso dove almeno tre vagoni sono stati sbalzati via dall’impatto.