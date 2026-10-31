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sabato 31 ottobre 2026

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Il Daily Mail trova materiale pedopornografico del padre di Meghan Markle

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Il tabloid britannico Daily Mail ha affermato di aver avuto accesso a un deposito affittato a nome di Thomas Sr. Markle, padre di Meghan Markle, a Rosarito Beach, in Messico, dove in passato risiedeva. Le ricevute mostrano che lo spazio di 1,5m per 3m era stato affittato nel 2017, ma che negli ultimi due anni i pagamenti sono stati interrotti. Secondo quanto riportato dal Mail, il deposito abbandonato conteneva riviste raffiguranti pornografia infantile e negativi fotografici che mostrano immagini “voyeuristiche” di bambini su una spiaggia. Una serie di foto in bianco e nero ritrarrebbero ragazze nude, tra cui una donna presente in diverse immagini, comprese foto di nudo e una che ritrae Thomas Sr. e la donna seduti insieme su un letto d’albergo. La testata avrebbe anche rinvenuto 50 videocassette, libri e un computer fisso su cui sono presenti le istruzioni per l’utilizzo del programma WinCleaner, che formatta gli hard disk.

Fbi avvisata della scoperta: l’uomo è già indagato

L’Fbi è stata avvisata della scoperta. Thomas Sr. Markle è già stato indagato per le accuse di possesso di materiale pedopornografico e abusi sessuali su minori. Immagini pedopornografiche sono state ritrovate anche nella casa di Thomas Sr. a Cebu, nelle Filippine, dove si era trasferito con il figlio Thomas Jr. all’inizio del 2025. Era stato lo stesso Thomas Jr., fratellastro della duchessa di Sussex, ad avvertire le autorità

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