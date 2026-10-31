Germania: le proteste Gen Z in oltre 30 città, migliaia in piazza

(LaPresse) – Migliaia di persone in piazza in Germania per le manifestazioni promosse dall’iniziativa ‘Gen Z regelt’, che ha chiamato i giovani a mobilitarsi in oltre 30 località contro il caro vita, per maggiori investimenti nell’istruzione e nella protezione del clima e contro il servizio militare obbligatorio. A Lipsia in corteo quasi 2.000 persone, mentre a Dresda i partecipanti sono stati diverse centinaia. Manifestazioni anche a Berlino, Francoforte, Amburgo, Magonza e Colonia. Nella capitale centinaia di persone si sono radunate davanti alla Porta di Brandeburgo: la polizia ha predisposto un dispositivo rafforzato con circa 1.500 agenti aggiuntivi, anche in considerazione della concomitanza con la notte di Halloween.