Francia, ancora un weekend di proteste: a Parigi in 70mila in strada – La diretta

Non si placano le proteste in Francia. Anche in questo weekend migliaia di persone tornano in strada per manifestare contro il carovita. A Parigi sono 70mila i cittadini che hanno espresso il proprio dissenso. Il corteo studentesco è partito da Porte de Bagnolet; manifestazioni simili hanno preso il via anche a Bordeaux e Lione. Il leader di La France Insoumise e candidato alle prossime presidenziali, Jean-Luc Mélenchon, ha partecipato alla manifestazione parigina con una delegazione di rappresentanti eletti di LFI, tra cui Rima Hassan, Thomas Portes e Manon Aubry. Si temono nuovi disordini: alle 20 possibile un nuovo raduno.