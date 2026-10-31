Francia, ancora un weekend di proteste: a Parigi in 70mila in strada – La diretta

Non si placano le proteste in Francia. Anche in questo weekend migliaia di persone tornano in strada per manifestare contro il carovita. A Parigi sono 70mila i cittadini che hanno espresso il proprio dissenso. Il corteo studentesco è partito da Porte de Bagnolet; manifestazioni simili hanno preso il via anche a Bordeaux e Lione. Il leader di La France Insoumise e candidato alle prossime presidenziali, Jean-Luc Mélenchon, ha partecipato alla manifestazione parigina con una delegazione di rappresentanti eletti di LFI, tra cui Rima Hassan, Thomas Portes e Manon Aubry. Si temono nuovi disordini: alle 20 possibile un nuovo raduno.
Punti chiave
- Situazione a Parigi tornata alla calma
- Ministero Interno: "296 fermi oggi in tutto il Paese"
- Organizzazioni studenti: "Quasi 500mila a cortei di cui 200mila a Parigi"
- Ministero Interno: "320.000 a cortei in tutto il Paese"
- A Parigi striscione invita a nuovo raduno alle 20
- 70.000 manifestanti a Parigi, polizia lancia lacrimogeni
La situazione si è calmata a Parigi, presso Porte de Charenton, dove nel tardo pomeriggio si erano verificati degli scontri tra manifestanti e polizia. Fino ad allora, il corteo si era svolto pacificamente.
Il ministero dell’Interno riferisce che, alle ore 18, in Francia sono stati registrati 296 arresti in relazione alle proteste che si sono svolte oggi in varie città del Paese. Alle 18.45, il quartier generale della polizia di Parigi ha comunicato che nella capitale erano stati effettuati 5.114 controlli e 61 arresti.
Quasi mezzo milione di persone hanno manifestato in Francia, di cui 200.000 a Parigi, secondo il gruppo intersindacale giovanile, che riunisce i sindacati e le associazioni che rappresentano il mondo studentesco delle scuole superiori e universitarie (UE, Fage, Unef e USL). Lo riportano i media francesi.
Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, 320.000 persone hanno manifestato in Francia per questa terza giornata di protesta sociale. Il 24 ottobre, il ministero dell’Interno aveva contato 410.000 manifestanti in tutto il paese, mentre gli organizzatori avevano indicato una cifra di 800.000. Il 17 ottobre, il Ministero aveva riferito di 550.000 manifestanti, mentre gli organizzatori ne avevano dichiarati 800.000.
Come mostrato in una fotografia scattata a Parigi, i manifestanti hanno esposto uno striscione a Porte de Charenton, invitando a un altro raduno questa sera alle 20 a Châtelet, nel cuore della capitale, nonostante i divieti emessi dalle autorità.
Il terzo atto della protesta sociale in Francia ha visto la partecipazione di 70.000 manifestanti a Parigi, secondo quanto riportato dalla prefettura di polizia. Il corteo si è svolto pacificamente ma mentre stava per disperdersi a Porte de Charenton, la tensione tra i manifestanti e gli agenti è salita. La polizia ha lanciato i primi lacrimogeni. Lo riportano i media francesi.