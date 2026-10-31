Francia, a Parigi i manifestanti sfilano contro il carovita per il terzo weekend consecutivo

(LaPresse) – Per il terzo fine settimana consecutivo, Parigi è stata teatro di manifestazioni contro il carovita e le condizioni del sistema scolastico. Le proteste, guidate soprattutto dai giovani e ormai estese a diverse città europee, hanno spinto le autorità francesi a predisporre un imponente dispositivo di sicurezza, con 70.000 agenti di polizia e gendarmi mobilitati su tutto il territorio nazionale. Nella capitale, il percorso della manifestazione è stato deviato verso la periferia. Il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, ha lanciato l’allarme su un rischio molto elevato di disordini, in particolare dopo il tramonto, anche in considerazione della ricorrenza di Halloween. La prefettura di polizia di Parigi ha vietato le manifestazioni organizzate da sindacati e Gilet gialli nel centro della città, imponendo ai partecipanti un unico itinerario lungo i boulevard periferici, da Porte de Bagnolet a Porte de Charenton. Sindacati e associazioni studentesche hanno contestato le restrizioni davanti al tribunale, ma il ricorso è stato respinto poco prima dell’inizio delle proteste.