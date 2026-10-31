Etiopia, migliaia di civili si rifugiano in Kenya per il conflitto armato

In Etiopia migliaia di civili venerdì hanno attraversato il confine con il Kenya per sfuggire agli scontri legati a una disputa sui confini regionali dopo la ripresa degli scontri a fuoco nella città di confine etiope di Moyale. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e le autorità locali, fino a 50.000 persone sono fuggite nella contea di Marsabit, in Kenya. Le organizzazioni umanitarie e gli operatori sanitari volontari stanno fornendo cibo, assistenza medica e alloggio alle famiglie ospitate nei campi profughi e nelle comunità vicine.

Le violenze sono scoppiate il 18 ottobre in seguito a uno scontro sull’apertura di un ufficio dell’amministrazione regionale somala e sull’innalzamento della sua bandiera in un’area contesa di Moyale, divisa tra due Stati regionali dell’Etiopia, l’Oromia e la regione Somala, con un confine interno mai davvero tracciato. Dall’alba del 22 ottobre le forze speciali somale e la polizia regionale oromo si sparano con armi pesanti.