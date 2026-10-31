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sabato 31 ottobre 2026

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Elezioni midterm 2026, Clinton sostiene il dem Colom in Mississipi

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L’ex presidente Usa Bill Clinton si è unito a una serie di esponenti di spicco del Partito Democratico a sostegno del candidato democratico al Senato del Mississippi, Scott Colom, alle elezioni di midterm del 3 novembre. Clinton ha tenuto un comizio insieme a Colom in un centro comunitario a Tupelo. “Sono qui perché mi piace il modo in cui Scott valuta i risultati”, ha affermato Clinton durante il comizio. “Cosa conta? Che le persone stiano meglio quando si conclude il mandato rispetto a quando si è iniziato”.

Colom è in corsa contro la senatrice repubblicana in carica Cindy Hyde-Smith, che lunedì ha tenuto un comizio insieme al presidente Donald Trump nella vicina Corinth.