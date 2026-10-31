Cipro: nave cargo in difficoltà, il salvataggio di 10 marinai al largo dell'isola

(LaPresse) Dieci marinai sono stati tratti in salvo da una nave cargo che stava affondando a circa 167 chilometri (103,5 miglia) al largo della costa occidentale di Cipro. Il Centro congiunto di coordinamento dei soccorsi di Cipro ha dichiarato in un comunicato di aver dispiegato un elicottero e due motovedette della polizia marittima dopo aver ricevuto, nella tarda serata di venerdì, la segnalazione che la nave da carico battente bandiera tanzaniana AS DREAM stava affondando. Successivamente, una motovedetta ha trasportato i marinai al porto principale di Cipro, Limassol, dove sono stati sottoposti a una visita medica per accertare che fossero tutti in buona salute.