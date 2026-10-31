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sabato 31 ottobre 2026

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Antigua, l'arrivo di Re Carlo III in aeroporto

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Re Carlo III è arrivato venerdì sera a St Johns, ad Antigua e Barbuda, in vista del vertice dei capi di governo del Commonwealth. Il sovrano inglese incontrerà i leader dei 56 Stati membri. Si prevede che i colloqui verteranno principalmente su clima, commercio e sviluppo, ma alcuni leader caraibici hanno affermato che il tema delle riparazioni per la schiavitù dovrebbe essere al centro delle discussioni. Nell’ambito del suo tour ufficiale di nove giorni nei Caraibi, il re ha visitato anche le Bahamas e la Guyana.