Albania: scontri in proteste a Tirana, lancio di sassi e cassonetti incendiati

(LaPresse) – Davanti al ministero dell’Istruzione a Tirana, in Albania, si sono registrati scontri tra gli studenti in protesta e la polizia. Alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e molotov, mentre gli agenti hanno risposto azionando gli idranti. Tre cassonetti della spazzatura sono stati incendiati durante gli scontri. Il resto dei manifestanti ha continuato la protesta con slogan contro il governo e richieste di dimissioni del Primo Ministro Edi Rama. Anche cittadini e sostenitori del Partito Democratico si sono uniti alla manifestazione.