Venezuela, Machado: "Paese pronto per una transizione organizzata e pacifica"

La leader dell’opposizione venezuelana e Nobel per la pace María Corina Machado ha affermato che il Paese è su un percorso irreversibile verso le elezioni presidenziali del 2027 e ha smentito qualsiasi intenzione di stringere legami più stretti con la presidente ad interim Delcy Rodríguez. Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando è tornata domenica dopo 10 mesi di esilio, Machado ha affermato che le sue priorità durante la transizione saranno lo smantellamento del sistema repressivo del Paese e la liberazione di tutti i prigionieri politici.