Usa, Trump insulta un giornalista definendolo "disgustoso"

Il presidente Usa Donald Trump ha attaccato un giornalista, definendolo “disgustoso” e dicendogli: “Mettiti in forma, hai un aspetto orribile“. Il tycoon ha lanciato gli insulti al suo ritorno a Washington dopo un comizio elettorale in South Carolina. Un reporter della Reuters ha chiesto al presidente perché non abbia più intenzione di partecipare sabato a un comizio in Kansas a sostegno del senatore repubblicano Roger Marshall, impegnato in una corsa elettorale molto combattuta per la rielezione. Trump ha risposto che Marshall “sta andando molto bene” e non ritiene necessario recarsi in Kansas, aggiungendo che terrà invece un comizio in videoconferenza e manterrà i programmi di recarsi in Florida venerdì.