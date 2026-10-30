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venerdì 30 ottobre 2026

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Usa, Trump insulta un giornalista definendolo "disgustoso"

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Il presidente Usa Donald Trump ha attaccato un giornalista, definendolo “disgustoso” e dicendogli: “Mettiti in forma, hai un aspetto orribile“. Il tycoon ha lanciato gli insulti al suo ritorno a Washington dopo un comizio elettorale in South Carolina. Un reporter della Reuters ha chiesto al presidente perché non abbia più intenzione di partecipare sabato a un comizio in Kansas a sostegno del senatore repubblicano Roger Marshall, impegnato in una corsa elettorale molto combattuta per la rielezione. Trump ha risposto che Marshall “sta andando molto bene” e non ritiene necessario recarsi in Kansas, aggiungendo che terrà invece un comizio in videoconferenza e manterrà i programmi di recarsi in Florida venerdì.