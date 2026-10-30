Usa, il comizio di El-Sayed in Michigan: “Sono musulmano e un americano che crede nella Costituzione”

Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato del Michigan, ha criticato giovedì il presidente Donald Trump per l’aumento del costo della vita, le sue politiche economiche e le osservazioni sulla fede musulmana di El-Sayed durante un comizio elettorale a Kalamazoo. Intervenendo al fianco della senatrice democratica Elissa Slotkin, El-Sayed ha affermato che l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e della benzina, i costi dell’assistenza sanitaria e le politiche commerciali ed estere dell’amministrazione dovrebbero essere al centro del dibattito politico, piuttosto che la sua religione.