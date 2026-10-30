Ue e Canada lanciano “Alleanza per il futuro”: sarà uno spazio comune di prosperità

I leader dell’Unione europea e del Canada, in occasione del 21esimo Vertice a Montréal, hanno lanciato l’”Alleanza Ue-Canada per il futuro“, che ha l’obiettivo di “creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica“.

Nella dichiarazione congiunta, pubblicata sul sito della Commissione Ue, l’Europa e il Canada vengono definiti “partner strategicamente importanti, amici stretti e vicini”. “Le tensioni geopolitiche, la frammentazione economica, i cambiamenti climatici, la trasformazione tecnologica e la crescente competizione per l’energia, le risorse e le tecnologie strategiche stanno rimodellando il contesto internazionale. In questo contesto, l’Ue e il Canada stanno costruendo una relazione più profonda, integrata e strategicamente allineata”, affermano Bruxelles e Ottawa.

Carney: “A giugno concluderemo negoziati per Canada primo membro associato”

Il premier canadese Mark Carney ha detto che prevede che a giugno si concludano i negoziati con l’Unione europea per un partenariato senza precedenti che farebbe del Canada il primo membro associato del blocco, nonostante questa definizione sia stata esclusa dalla dichiarazione congiunta che ha sancito l’avvio dell’Alleanza per il futuro. Carney ha affermato che parteciperà a un incontro dei leader europei per concludere i negoziati sulla relazione proposta, che non comporterebbe la piena adesione del Canada all’Ue. “Stiamo lavorando per realizzare il partenariato più stretto possibile, con il Canada che diventerebbe il primo membro associato dell’Unione europea”, ha dichiarato il premier. La dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice di due giorni a Montreal non fa alcun riferimento allo status di membro associato, mentre i leader hanno invece concordato di definire una forma di “associazione sempre più stretta” in occasione del prossimo vertice, previsto nel 2027.