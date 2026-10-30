Stati Uniti, impennata del voto anticipato per il midterm: boom nei “battleground states”

Negli Stati Uniti il voto anticipato sta superando nettamente i livelli delle precedenti elezioni di midterm: milioni di americani in più hanno votato in anticipo, con incrementi particolarmente marcati negli Stati che ospitano sfide combattute per il Senato. È quanto emerge da un’analisi dell’Associated Press sui dati elettorali a cinque giorni dall’Election Day. L’aumento è particolarmente evidente in Texas, dove gli elettori sono chiamati a decidere su elezioni molto seguite per il Senato, la Camera e la carica di governatore. Fino a mercoledì, oltre 6,3 milioni di texani avevano già votato, contro i 4,2 milioni registrati nello stesso periodo di quattro anni fa: un incremento del 50%. Anche in Maine, Michigan, Carolina del Nord e Kansas, Stati caratterizzati da una competizione serrata per il Senato, il voto anticipato è cresciuto di oltre il 30% rispetto allo stesso punto di quattro anni fa. In Carolina del Sud, dove gli elettori devono scegliere il successore del defunto senatore repubblicano Lindsey Graham, il voto anticipato è aumentato dell’83%.

I dati, elaborati dall’Ap, offrono un’istantanea della partecipazione elettorale anticipata a cinque giorni da un’elezione che determinerà il controllo del Congresso e l’esito di altre contese elettorali fondamentali. In tutto il Paese, oltre 43 milioni di americani hanno votato in anticipo di persona o hanno inviato la propria scheda elettorale per posta; si tratta di quasi 10 milioni di persone in più rispetto al 2022. I dati riguardano 47 Stati e Washington D.C., a fronte dei 48 Stati e della capitale federale presi in considerazione quattro anni fa. Negli Stati che forniscono informazioni sull’affiliazione politica degli elettori, circa 6,8 milioni di democratici e 5,2 milioni di repubblicani hanno votato in anticipo. Tali cifre non includono la totalità degli elettori che hanno votato in anticipo a livello nazionale né indicano quali candidati abbiano ricevuto il loro voto.