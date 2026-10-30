India, precipita elicottero di pellegrini: 6 morti

Nel nord dell’India un elicottero con a bordo cinque passeggeri e un pilota, impegnato in un volo di pellegrinaggio, si è schiantato nello stato montuoso dell’Uttarakhand, causando la morte di tutte e sei le persone a bordo. Il mezzo stava tornando dal santuario himalayano di Badrinath, uno dei più sacri dell’induismo, ed era diretto a Dehradun, la capitale dello stato. Si è schiantato nei pressi del villaggio di Chhai, vicino a un accampamento dell’esercito indiano nel distretto di Chamoli, dove sono stati rinvenuti i rottami. L’elicottero ha perso il contatto mentre sorvolava la valle di Joshimath nel pomeriggio, ha detto Prateek Jain, alto funzionario dell’aviazione civile dell’Uttarakhand. Le autorità hanno affermato che le avverse condizioni meteorologiche, tra cui pioggia e scarsa visibilità, hanno ostacolato le operazioni di soccorso. L’agente di polizia Surjit Singh Panwar ha confermato che tutte e sei le salme sono state recuperate.

L’incidente ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza degli elicotteri nell’Uttarakhand, dove i servizi di questo tipo sono ampiamente utilizzati per trasportare i pellegrini verso i santuari di Char Dham. Secondo i dati ufficiali, nella regione si sono verificati 12 incidenti che hanno coinvolto elicotteri tra il 2016 e il 2026, causando 21 vittime.