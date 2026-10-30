Elicottero caduto in Bosnia, Crosetto visita i feriti in ospedale: “Mi inchino davanti al sacrificio dei militari”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato in Bosnia dopo l‘incidente che ieri ha coinvolto un elicottero militare italiano, provocando la morte di quattro connazionali. “Vado lì per rendere omaggio ai nostri caduti“, aveva detto stamattina il ministro, dopo aver deposto un fascio di rose al Villaggio della Difesa insieme alla premier Giorgia Meloni.

Accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, al suo arrivo nel Paese Crosetto è stato accolto dall’omologo Zukan Helez e si è recato all’ospedale in cui sono ricoverati i superstiti dell’incidente. “L’Italia oggi era in Bosnia, prima all’ospedale di Brcko, poi a Tuzla, a fianco dei suoi servitori. La mano non è quella di un uomo pro tempore ministro della Difesa, è quella dello Stato e di ognuna delle persone che si sente vicino ai nostri militari”, ha scritto su X il ministro, postando una foto che ritrae la sua mano stretta a quella di uno dei militari rimasti feriti.

L’Italia oggi era in Bosnia, prima all’ospedale di Brcko, poi a Tuzla, a fianco dei suoi servitori. La mano non è quella di un uomo pro tempore Ministro della Difesa, é quella dello Stato e di ognuna delle persone che si sente vicino ai nostri militari. https://t.co/T10rHzgJoA — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 30, 2026

“Ci sono momenti in cui il sacrificio dei nostri militari ci appare in tutta la sua drammatica grandezza. Momenti in cui il dolore per chi abbiamo perso e la sofferenza di chi è rimasto ferito ci ricordano quanto dobbiamo alle donne e agli uomini che servono l’Italia. Un contributo silenzioso, quotidiano, fondamentale, del quale temo che il Paese si ricordi troppo poco. Spesso soltanto quando siamo chiamati a dare l’ultimo saluto a chi non farà più ritorno a casa, o quando incontriamo chi porta sul proprio corpo, e talvolta nell’anima, i segni del servizio. Penso a loro, alle loro famiglie, a chi ogni giorno serve l’Italia, spesso lontano dagli affetti, affrontando rischi e sacrifici. Uomini e donne che, abituati a considerare tutto questo parte del proprio dovere, spesso non si rendono conto di quanto siano importanti per il Paese. Rileggo queste poche righe e mi accorgo che non riescono a esprimere fino in fondo il sentimento di gratitudine e riconoscenza che provo nei loro confronti. Forse perché non esistono parole capaci di farlo. E allora mi inchino, in silenzio. Desidero, infine, esprimere un ringraziamento sincero al ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina, Zukan Helez, che mi ha accompagnato in queste ore così dolorose e che, fin dai primi momenti della tragedia, ha dimostrato una vicinanza umana e concreta ai nostri militari, prendendosi cura dei soldati italiani come se fossero suoi”, ha aggiunto il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Tajani: “Giornata molto triste, i militari rischiano la vita per la patria”

Sull’incidente di ieri è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Oggi è una giornata molto triste per quello che è successo in Bosnia, abbiamo perso due militari dell’esercito, dell’Aviazione leggera e due della Croce Rossa. Questo dimostra quanto rischio c’è per queste donne e questi uomini che indossano l’uniforme e che rappresentano il nostro Paese all’estero e, da ministro degli Esteri, devo dire che sono fondamentali per la nostra presenza internazionale tutti i militari impegnati nelle missioni di pace in giro per il mondo. Sono venuto qui a ringraziarli, a depositare un fiore al monumento che ricorda i caduti, perché è giusto rendere omaggio a chi mette la propria vita a disposizione delle istituzioni, dello Stato e della libertà”.

“Quando diciamo che serve anche una previdenza dedicata per questi uomini e donne che indossano l’uniforme lo diciamo perché sappiamo bene che la loro professione è diversa da quella degli altri, sono uomini che mettono ogni giorno a repentaglio la loro vita per servire la patria e i cittadini“, ha aggiunto Tajani.

La Procura militare di Roma avvia indagine sull’incidente

Intanto la Procura militare di Roma, guidata dal procuratore Marco De Paolis, ha avviato un’indagine per fare luce sull’incidente nel quale hanno perso la vita il sergente dell’Esercito Simone Ruggia, il sergente dell’Esercito Claudio Marchesi, il tenente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e la sergente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Laura Procacci. Undici le persone rimaste ferite. Le vittime si trovavano a bordo di un elicottero impegnato nella missione internazionale Eufor Althea. Stando alle prime informazioni, è stato aperto un fascicolo senza una specifica ipotesi di reato. Si dovrà valutare come si sono svolti i fatti ed eventuali responsabilità da parte di qualcuno.