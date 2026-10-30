Elicottero caduto in Bosnia, cos’è la missione Eufor Althea e quanti militari italiani impiega

L’elicottero militare caduto ieri in Bosnia, che ha provocato quattro vittime italiane, era impiegato nella missione Eufor ‘Althea’. A perdere la vita sono stati i sergenti dell’esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Franco Adriano Zecchillo e il sergente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana Laura Procacci.

La missione su mandato dell’Onu

L’operazione Eufor ‘Althea’ è stata avviata il 2 dicembre 2004, su mandato delle Nazioni Unite, rilevando le attività condotte dalla missione precedente Sfor della Nato in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione assunta dai capi di Stato e di governo dell’Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004). L’operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della Nato. Nelle prime fasi l’operazione contava circa 6.000 militari, una consistenza che si è progressivamente ridotta con il generale e costante miglioramento del livello di sicurezza e della capacità delle Autorità locali di operare per il mantenimento delle condizioni di pace e stabilità. Dal dicembre 2005 al dicembre 2006 e dal dicembre 2008 al dicembre 2009, il comando dell’Operazione Althea è stato ricoperto dall’Italia con i Generali di Divisione dell’Esercito Gian Marco Chiarini e Stefano Castagnotto. Nel febbraio 2007 è stata decisa una progressiva riduzione di Eufor e la chiusura della struttura territoriale basata sulle Multi National Task Forces (Mntfs). Nel novembre 2009 è stato siglato con le controparti locali un protocollo di intesa per regolare il controllo delle importazioni, esportazioni, transito e il trasporto interno di armi ed equipaggiamenti militari, munizioni, tecnologia duale e materiale nucleare da e per la Bosnia. Al riguardo, Eufor garantisce un monitoraggio costante e capillare in materia di controllo degli armamenti, in aderenza agli accordi di Dayton, il trattato che pose fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina.

Obiettivo contribuire al mantenimento di sicurezza e stabilità della Bosnia

Nel 2012 l’operazione è stata riconfigurata e ha cambiato la sua attenzione al supporto degli sforzi effettuati dalle istituzioni locali per contribuire a creare un ambiente sicuro utile alla stabilizzazione dello Stato. La missione è nata per contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all’adesione della Bosnia-Erzegovina all’Unione europea. L’operazione Althea, sotto l’autorità del Consiglio dell’Unione europea e in linea con il suo mandato, supporta gli sforzi delle autorità della Bosnia-Erzegovina a mantenere un ambiente sicuro e protetto, al fine di contribuire alla stabilità del Paese.

I numeri e il contributo italiano alla missione

Nel 2026 la consistenza massima autorizzata nella missione è di 320 unità. Il 21 gennaio 2026 il Generale di Divisione Maurizio Fronda ha assunto l’incarico di comandante della missione. Il contributo italiano, include, oltre a personale di staff nell’ambito del quartier generale: la Combined Task Force ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) italo-francese, di cui l’Italia detiene la leadership, con elementi della Brigata Informazioni Tattiche (B.I.T.) dell’Esercito; una compagnia di fanteria inquadrata nel Multinational Battalion (MNBN) assicurata dal 151° Reggimento fanteria “Sassari”; il Comando del Multinational Battalion (MNBN) da gennaio 2026; un distaccamento Aves fornito dal 4° Reggimento Aves “Altair” e 34° Gruppo squadron Toro con elicotteri multiruolo AB-205; un distaccamento Aves fornito dal 1° reggimento Aves “Antares” con elicotteri da trasporto medio CH-47F; una LOT House (Liason Observation Team) nella cittadina di Drvar, con personale dell’Arma dei Carabinieri; un Nse (National Support Element), responsabile per il supporto di tutti gli assetti nel teatro operativo. L’impegno nazionale comprende anche l’impiego di 53 mezzi terresti e 7 mezzi aerei.