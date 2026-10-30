Elezioni Israele 2027, Commissione elettorale annuncia i risultati finali

La Commissione elettorale ha annunciato i risultati definitivi delle elezioni in Israele. I blocco di Netanyahu ha ottenuto 53 seggi nell’assemblea composta da 120 membri, ben al di sotto dei 68 seggi che aveva controllato al suo apice nella precedente legislatura. La principale forza di opposizione ha ottenuto 48 seggi, mentre i partiti a guida araba si sono aggiudicati gli altri 19. Lo spoglio è terminato, ma i risultati devono ancora essere certificati e presentati al presidente del Paese mercoledì prossimo.