Christa Pike, le prime parole dopo la fallita esecuzione: “Provo un dolore costante”

Christa Pike ha affermato di provare un dolore costante da quando è sopravvissuta a un’iniezione letale in Tennessee il mese scorso, ma si è detta grata per l’amore e il sostegno ricevuti. La donna ha rilasciato oggi la sua prima dichiarazione pubblica tramite i suoi avvocati. Ha affermato di essere entrata nella camera delle esecuzioni preparata a morire in pace e di essersi risvegliata sola e confusa in un letto d’ospedale. “Da quella notte non c’è stato un solo momento in cui non abbia provato dolore. Mi fa male tutto il corpo. Mi fanno male le braccia. Mi fanno male le mani. Mi fa male la gola. Faccio ancora fatica a parlare. E il dolore non è solo fisico. C’è dolore nella mia mente e nella mia anima“, ha detto Pike.

La 50enne ha affermato di non aver mai pensato a una vita dopo la data dell’esecuzione. “Sono profondamente ferita dall’incompetenza che ha messo così tante persone in questa terribile situazione. Continuo a pensare alla famiglia della mia vittima e al terribile dolore e alla perdita che hanno subito”, ha detto Pike. La donna è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital mentre lo Stato tentava di giustiziarla il 30 settembre per l’omicidio a coltellate della compagna di classe Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995. Aveva 18 anni quando, insieme al suo fidanzato, torturò e uccise Slemmer, diventando una delle donne più giovani a essere condannate a morte. Ha dichiarato di essere grata al personale medico che le ha salvato la vita e alle persone che le hanno dimostrato gentilezza. “Non so perché sono sopravvissuta quella notte. Non so cosa succederà dopo. Alcuni giorni, trovare la speranza è più difficile di altri. Per ora, sto cercando di guarire, un giorno alla volta. E mi aggrappo all’amore e alla gentilezza di tante persone che mi hanno ricordato che non sono sola“, ha detto.

Gli avvocati di Pike hanno esortato il governatore del Tennessee, Bill Lee, a commutare la condanna della donna in ergastolo. Lee ha detto ai giornalisti questa settimana: “Sospetto che la sua condanna sarà la stessa di prima, a meno che i tribunali non decidano diversamente”. Lee ha chiesto un’indagine su quanto accaduto durante l’esecuzione fallita e ha rinviato l’altra iniezione letale prevista per quest’anno. La dichiarazione di Pike è stata dettata al suo team legale dall’infermeria del carcere in cui è detenuta. Pike è stata ricoverata in ospedale subito dopo l’esecuzione fallita e poi trasferita nuovamente in carcere presso il Centro di riabilitazione Debra K. Johnson.