Bosnia, minuto di silenzio a celebrazione 85 anni Snam con Mattarella

Un minuto di silenzio è stato osservato per i quattro militari italiani deceduti nell’incidente in elicottero ieri in Bosnia, nella sala Sinopoli all’Auditorium Parco della musica dove si stanno celebrando gli 85 anni di Snam. Subito dopo l’arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella in sala si è osservato un minuto di silenzio; al termine è partito l’inno nazionale e un applauso della platea. Molti i ministri presenti, tra cui Gilberto Pichetto Fratin, Matteo Piantedosi, Andrea Abodi e Antonio Tajani.