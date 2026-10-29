Yemen, raid delle forze Houthi: colpito un mercato, 14 morti

Un video diffuso mercoledì dagli Houthi mostra, secondo i ribelli, un incendio e danni allo stabilimento Al-Shaibani Paint and Chemicals Factory (Chemico), nella provincia di Taiz. L’emittente Al-Masirah, controllata dagli Houthi, attribuisce il rogo a un attacco delle forze ribelli. Nella stessa giornata, raid aerei della coalizione guidata dall’Arabia Saudita avrebbero colpito un mercato affollato ad al-Hazm, capoluogo della provincia di al-Jawf, nel nord dello Yemen. Secondo Anees al-Asbahi, portavoce del ministero della Sanità controllato dagli Houthi, il bilancio è di 14 morti, tra cui tre bambini e due donne, e 15 feriti. L’attacco avrebbe colpito il mercato centrale, vicino a una stazione di servizio, intorno a mezzogiorno, mentre era affollato di clienti.