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giovedì 29 ottobre 2026

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Ucraina, Mosca colpisce un treno a Dnipro: almeno 14 morti. Crosetto: “Nuovi aiuti? Quando sarà possibile”

Ucraina, Mosca colpisce un treno a Dnipro: almeno 14 morti. Crosetto: “Nuovi aiuti? Quando sarà possibile”
Un’auto brucia dopo un attacco russo sul ponte che attraversa il fiume Dnipro a Zaporizhzhia, Ucraina, 6 ottobre 2026 (Ukrainian Emergency Service via AP)
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Raid di Mosca anche a Chernihiv e Kremenchuk: 5 morti e 56 feriti. Macron: “Intollerabile”

È di almeno 14 morti e 10 feriti il bilancio dell’attacco di un drone russo che ha colpito due treni passeggeri fermi in stazione a Dnipro, in Ucraina. Lo riporta la stampa locale. “Un drone ha colpito un treno elettrico civile. Sono morte molte persone. Ci sono molti feriti”, ha dichiarato il sindaco sindaco della città Borys Filatov.

Raid di Mosca anche a Chernihiv e Kremenchuk: 5 morti e 56 feriti

Oltre al raid alla stazione di Dnipro, oggi sono stati registrati anche altri 5 morti e 56 feriti in altri due attacchi. Un missile da crociera russo ha ucciso 2 ragazze di 15 anni nella città settentrionale di Chernihiv, mentre altri 3 civili sono morti quando un drone russo ha colpito un condominio nella città di Kremenchuk, nell’Ucraina centrale. Le autorità locali riferiscono che in totale fra i due attacchi sono 56 le persone rimaste ferite, fra cui 10 bambini.  Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X ha riferito che le due persone rimaste uccise nell’attacco russo su Chernihiv sono due ragazze di 15 anni. “Si tratta di attacchi deliberati contro i civili, di una crudeltà sfacciata, e i russi li stanno compiendo proprio mentre è in corso l’operazione umanitaria a Oleshky. I segnali della Russia sono chiari: vogliono che la guerra continui, e tutti nel mondo devono continuare a impegnarsi con grande determinazione per ottenere una significativa riduzione delle tensioni attraverso misure forti e una pressione adeguata sull’aggressore”, ha scritto Zelensky. “C’è bisogno di pace e affinché ciò avvenga, la Russia deve porre fine alla sua guerra e al suo terrore”, ha concluso.

Zelensky: “A Dnipro attacco orribile, servono nuove sanzioni”

“Un terribile attacco russo alla stazione ferroviaria di Dnipro. I russi hanno sferrato un attacco con droni contro un binario dove erano fermi un normale treno pendolare e un treno passeggeri di linea. Purtroppo al momento sono stati confermati 13 morti” e “altre 10 persone sono rimaste ferite”, ha scritto Volodymyr Zelensky su X.

“Quanti attacchi terroristici ha sferrato la Russia contro la nostra popolazione da quando sono state revocate le sanzioni nei confronti di alcuni oligarchi russi e del settore energetico russo, invece di allentare la tensione? È proprio per questo che l’Ucraina ha sempre affermato che, in risposta all’escalation russa, sono necessarie azioni giuste e decisive da parte degli Stati Uniti e dell’Europa: le sanzioni contro Mosca e la sua macchina da guerra non devono essere allentate finché questa guerra russa continuerà. È giunto il momento che l’UE, gli Stati Uniti e il G7 adottino nuove e più severe misure sanzionatorie”, ha aggiunto il presidente ucraino.

Crosetto: “Prossimo pacchetto di aiuti quando sarà possibile”

Alla luce di questo nuovo raid da parte di Mosca, è intervenuto Guido Crosetto, ministro della Difesa. “Il prossimo pacchetto di aiuti per l’Ucraina arriverà quando sarà possibile”, ha detto a margine di un convegno a Roma, rispondendo una domanda dei giornalisti sul prossimo pacchetto di aiuti a Kiev. Tema che ha aperto un nuovo dibattito all’interno della maggioranza.

Macron su Dnipro: “Intollerabile che Mosca punti a escalation”

“Ho appreso con grande commozione che un drone a reazione russo si è schiantato sulla stazione ferroviaria di Dnipro, causando un bilancio molto pesante. Porgo al Presidente Volodymyr Zelensky e al popolo ucraino le mie condoglianze e la nostra solidarietà. In questo contesto, dobbiamo puntare a ben più di un cessate il fuoco localizzato come quello appena negoziato a Oleshky. È intollerabile che la Russia continui a opporre il proprio rifiuto a tutte le proposte in tal senso, puntando sull’escalation e prendendo di mira i civili”, scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron. “Dobbiamo insieme raddoppiare gli sforzi per una pace giusta e duratura e portare la Russia al tavolo dei negoziati”, conclude

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