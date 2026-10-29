Ucraina, droni russi contro una stazione ferroviaria nella città di Dnipro: almeno 13 morti

Un attacco russo contro una stazione ferroviaria nella città ucraina di Dnipro ha causato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 10, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza. Colpita una banchina dove si era fermato un treno diretto a Zaporizhzhia, ha dichiarato sui social media il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Hanza. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco, definito “orribile”, e ha chiesto agli alleati di imporre nuove sanzioni a Mosca.