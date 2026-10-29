Ucraina, drone russo colpisce due treni a Dnipro: il panico ripreso dalla banchina

Almeno 14 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in un attacco russo contro due treni passeggeri fermi in una stazione di Dnipro, nell’Ucraina centrale. A colpire i convogli, giovedì, è stato un drone a reazione, secondo quanto riferito dalle autorità. Le immagini girate da un passante mostrano la banchina invasa dal fumo e diverse persone radunate accanto ai vagoni. Tra i feriti c’è anche un uomo di 40 anni, al quale sono state amputate entrambe le gambe. L’attacco è avvenuto mentre, nella città occupata di Oleshky, proseguiva per il terzo giorno consecutivo un cessate il fuoco localizzato.