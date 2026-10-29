Trump: "Bolsonaro? Non voglio commentare. Trattato in maniera ingiusta"

“Non voglio commentare la questione”. Così Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di lasciare Washington per un comizio in Ohio, riguardo alle rivendicazioni di Flavio Bolsonaro, che si è dichiarato il presidente legittimo del Brasile. “Non voglio essere coinvolto”, ha detto il presidente Usa, aggiungendo che quelle in Brasile sono comunque state elezioni discutibili. Il presidente statunitense ha però affermato che Jair Bolsonaro e la sua famiglia sono stati trattati “in modo molto ingiusto”, spiegando così la decisione di consentire all’ex capo di Stato di entrare negli Stati Uniti.