Spagna, scontro tra treni vicino Toledo: negli audio emerge l’errore del centro di controllo di Atocha

I media spagnoli hanno diffuso tre audio chiave dell’incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina nella provincia di Toledo: due conversazioni tra la macchinista del treno Iryo fermo e il centro di controllo ferroviario di Atocha, e una tra il macchinista del treno ad alta velocità Ave che arrivava da dietro e lo stesso operatore. Gli audio, pubblicati da El Pais, sembrano dimostrare chiaramente gli errori commessi dal centro.

Il controllore ordina al treno Ave, che si trovava 25 chilometri dietro l’Iryo, di riprendere la “marcia normale”, e non di procedere “a vista”, come previsto dal protocollo, con un limite di velocità di 40 km/h. Anche la macchinista dell’Iryo riceve lo stesso ordine, ovvero di riprendere la “marcia normale”. Tuttavia, sette minuti dopo telefona per comunicare che il treno è ancora fermo perché non riesce a rimetterlo in movimento. Eppure, nemmeno a quel punto, quando mancavano appena cinque minuti alla tragedia, qualcuno avvisa il macchinista dell’Ave della necessità di frenare.

Ministro dei Trasporti: “Incidente causato da un ordine inspiegabile del centro di controllo”

Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, da tempo nel mirino dell’opposizione, ha confermato che l’incidente è stato causato da quello che ha definito un ordine “inspiegabile” proveniente dal Centro di Controllo dell’Adif a seguito di un guasto al sistema di sicurezza. Puente ha spiegato che alle 8:30 il sistema di controllo Lzb è caduto per un problema informatico in un tratto ferroviario di 63 km, causando l’arresto di tutti i treni che stavano circolando in quell’area. Senza sistema Lzb ha preso il controllo della situazione il Centro dell’Adif che alle “8:36 ha deciso di far riprendere la marcia con normalità al treno della Renfe”, che si è poi scontrato con il treno Iryo fermo.

“La decisione di far ripartire la circolazione dei treni non essendo stato ripristinato il sistema Lzb spetta al Centro di Controllo, e il Centro attraverso gli operatori ha preso la decisione di far ripartire i treni in circostanze che per noi sono inspiegabili” e inoltre non come si sarebbe dovuto ipoteticamente fare, “ovvero con un velocità bassa, a 40km/h che permetta al macchinista di poter fermare il treno” in caso di problematiche lungo il binario, ha detto Puente.

Tra le 8:36 e le 8:53, che è il momento approssimativo dell’impatto, il treno Renfe ha percorso 25 km con una velocità “che potrebbe arrivare fino a 100km/h”, impiegando tra i 15 e i 17 minuti prima di tamponare il treno Iryo. In questo lasso di tempo nessuno è intervenuto per bloccarlo. La Guardia Civil ha interrogato l’operatore del centro di controllo in servizio mentre alcuni media spagnoli hanno puntato il dito contro il sistema Lzb che doveva essere sostituito.