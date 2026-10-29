Spagna, scontro tra due treni vicino Toledo: si cercano i dispersi – La diretta

Proseguono i soccorsi e le ricerche delle persone disperse in seguito all’incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina vicino Toledo, in Spagna. Lo scontro tra due treni ha causato la morte di almeno 69 persone e la causa sarebbe riconducibile all’errore umano. Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, da tempo nel mirino dell’opposizione, ha confermato che l’incidente è stato causato da quello che ha definito un ordine “inspiegabile” proveniente dal Centro di Controllo dell’Adif a seguito di un guasto al sistema di sicurezza.
Punti chiave
- Nell' incidente morta la ex ministra del Lavoro Bañez
- Farnesina: "Situazione connazionali immutata, 2 italiane disperse e un ricoverato"
- Meloni: "Vicinanza a connazionali coinvolti, impegno della Farnesina per assistenza"
- Minuto di silenzio nelle istituzioni in memoria delle vittime
- Papa Leone: "Profondo dolore"
- Un argentino primo cittadino straniero confermato fra le vittime
- 64 denunce di dispersi
- Individuata la terza italiana che risultava dispersa, sta bene
- Tajani: "Due italiane disperse"
- Salgono a 69 i morti
L’ex ministra del Lavoro spagnola, Fatima Bañez, è morta nell’incidente ferroviario nella provincia di Toledo. Lo riporta El Paìs che cita fonti del Partito popolare vicine alla donna, che fu ministra durante il governo di Mariano Rajoy. In precedenza, il portavoce del Pp, Borja Sémper, aveva confermato la morte di Bañez in un messaggio su X, che ha poi cancellato pochi minuti dopo.
La Farnesina ha fatto sapere che, tramite l’ambasciata e il consolato generale a Madrid, continua a seguire, in raccordo con le autorità spagnole, gli aggiornamenti relativi all’incidente ferroviario a Toledo. “La situazione dei connazionali coinvolti nell’incidente resta immutata, con due italiane disperse e un ricoverato”, si legge in una nota della Farnesina, in cui viene aggiunto che “il console d’Italia a Madrid si sta recando in ospedale per accertarsi delle sue condizioni di salute e offrire l’assistenza necessaria”. Il consolato italiano si mantiene in costante contatto con i familiari delle connazionali disperse, ai quali è stata offerta assistenza per ogni necessità. Le autorità spagnole si occuperanno delle procedure di identificazione delle vittime, anche a seguito della raccolta dei campioni di dna, che saranno coordinate dal ministero della Giustizia spagnolo in raccordo con le ambasciate interessate.
“Desidero esprimere la mia personale vicinanza e quella del Governo italiano alle famiglie delle connazionali che risultano ancora disperse a seguito del tragico incidente ferroviario che ha colpito ieri la Spagna. In questa direzione prosegue l’impegno senza sosta della Farnesina per fornire tutta l’assistenza necessaria in queste ore così drammatiche”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Nelle principali istituzioni spagnole oggi alle 12 è stato osservato un minuto di silenzio per le 69 vittime morte nell’incidente ferroviario di ieri in provincia di Toledo. Il Senato ha organizzato il minuto di raccoglimento in Plaza de la Marina Española. Anche i deputati al Congresso si sono uniti al minuto di silenzio. Ieri la bandiera è stata issata a mezz’asta e sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale.
Papa Leone XIV è “profondamente addolorato” per il tragico incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia spagnola di Toledo, che ha provocato numerose vittime e feriti. È quanto si legge in un telegramma inviato all’arcivescovo di Toledo, monsignor Francisco Cerro Chaves, a firma del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin.
“Il Santo Padre porge le sue sentite condoglianze ai familiari dei defunti, insieme a espressioni di conforto, viva sollecitudine e auguri di pronta guarigione ai feriti. Sua Santità, mentre incoraggia i membri delle squadre di soccorso a perseverare nelle operazioni di soccorso e assistenza, impartisce di cuore a tutti la confortante benedizione apostolica, come segno di speranza nel Signore risorto”, si legge nel telegramma.
Un argentino è il primo cittadino straniero confermato fra i morti nell’incidente ferroviario avvenuto ieri in Spagna vicino Toledo. Lo riporta El Mundo.
In Spagna la Guardia civil ha ricevuto finora 64 denunce da parte di persone che segnalano di non avere notizie dei propri familiari a seguito dell’incidente ferroviario di ieri a Urda, vicino Toledo.
E’ stata individuata una delle tre cittadine italiane che risultava dispersa in Spagna a seguito dell’incidente ferroviario avvenuto ieri nella provincia di Toledo. Ne ha dato notizia la Farnesina. La connazionale ha comunicato al Consolato a Madrid di stare bene. Viaggiava sul treno Renfe. Al momento quindi sono scesi a due i dispersi, due donne, su cui sono in corso attività di verifica da parte delle autorità diplomatiche italiane con la polizia e i servizi sanitari spagnoli.
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fornito un aggiornamento sugli italiani coinvolti nell’incidente ferroviario nella provincia di Toledo in Spagna, affermando che risultano ora due i dispersi, due donne. “Adesso abbiamo notizia di due donne disperse”, e “il nostro console è sul posto” e stiamo dando assistenza alle famiglie, ha detto Tajani a margine della Seconda Conferenza Nazionale ‘Artico e Antartide: il Sistema Paese nello Scenario Internazionale e le nuove sfide della competizione globale’, al Centro Alti Studi Difesa.
Sono saliti a 69 i morti in Spagna per l’incidente ferroviario avvenuto ieri a Urda, vicino Toledo. Lo ha riferito Emiliano García-Page, presidente della regione di Castilla-La Mancha in cui Toledo si trova, a seguito di una riunione del Centro di coordinamento operativo integrato (Cecopi).