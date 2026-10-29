Spagna, scontro tra due treni vicino Toledo: si cercano i dispersi – La diretta

Proseguono i soccorsi e le ricerche delle persone disperse in seguito all’incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina vicino Toledo, in Spagna. Lo scontro tra due treni ha causato la morte di almeno 69 persone e la causa sarebbe riconducibile all’errore umano. Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, da tempo nel mirino dell’opposizione, ha confermato che l’incidente è stato causato da quello che ha definito un ordine “inspiegabile” proveniente dal Centro di Controllo dell’Adif a seguito di un guasto al sistema di sicurezza.