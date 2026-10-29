Re Carlo III balla in Parliament Square durante la visita alle Bahamas

Re Carlo III si lascia coinvolgere dalla musica e balla insieme a una banda in Parliament Square, durante la visita alle Bahamas. Una scena festosa che arriva mentre, nel suo tour nei Caraibi, il sovrano è chiamato a confrontarsi con una pagina controversa della storia britannica: il ruolo della Gran Bretagna nella schiavitù. La visita comprende anche la Guyana e Antigua e Barbuda, dove il tema dell’eredità della schiavitù è al centro del dibattito. Re Carlo III affronterà la questione, ma senza arrivare a porgere scuse ufficiali. Una posizione che continua a suscitare critiche. Secondo i suoi detrattori, le dichiarazioni del sovrano non affrontano la questione con sufficiente profondità e non riescono a coinvolgere adeguatamente i discendenti delle persone ridotte in schiavitù. Per Re Carlo III si tratta della prima visita ufficiale alle Bahamas da quando è diventato re.