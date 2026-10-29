Perù: pronto il "Papacottero", l’elicottero per il viaggio di Papa Leone XIV

(LaPresse) – Il ministero della Difesa peruviano ha presentato l’elicottero Mi-17 «FAP Papacóptero», destinato a trasportare Papa Leone XIV durante la visita nel Paese, in programma dall’11 al 16 novembre. Saranno disponibili anche altri tre Mi-17, ciascuno in grado di trasportare fino a 24 persone e quattro tonnellate di carico, con un’autonomia di volo fino a tre ore e mezza, anche di notte. I velivoli accompagneranno il Pontefice e il suo seguito negli spostamenti tra Chiclayo e Santa Cruz de Succhabamba, sulle Ande, oltre che a Lima e Cusco. Per la messa del 16 novembre nella base aerea di Las Palmas, a Surco, saranno pronti due elicotteri Bell 212 e Bell 412 per eventuali emergenze sanitarie. A supporto degli interventi opereranno équipe mediche specializzate. Sarà inoltre disponibile un aereo sanitario Beechcraft King Air 360C, attrezzato per il trasporto di pazienti in condizioni critiche, anche in barella o incubatrice. L’Aeronautica militare peruviana ha dichiarato che tutti i mezzi hanno superato i controlli tecnici e meccanici previsti.