Israele, spoglio dei voti sarà completato entro il pomeriggio

Lo spoglio dei voti in Israele sarà completato entro il pomeriggio. È quanto stima la Commissione elettorale centrale. Finora, riferisce la stessa testata, sono stati conteggiati 29.253 voti in ‘doppia busta’, cioè voti per corrispondenza, su oltre 400mila. Nelle buste conteggiate finora, il Likud è in testa con il 18,5% dei voti, seguito da Yashar di Gadi Eisenkot con il 15,6%. Le ‘doppie buste’ sono perlopiù schede di soldati dell’Idf, nonché di detenuti, personale medico, persone con patologie mediche e rappresentanti israeliani impegnati in missioni all’estero.