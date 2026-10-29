Israele, manifestanti chiedono una coalizione di governo con i partiti arabi

Mercoledì sera centinaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv e Gerusalemme per chiedere che il blocco dei partiti dell’opposizione, che si è presentato alle elezioni per destituire il primo ministro Benjamin Netanyahu, stringa un’alleanza con i partiti arabi per raggiungere la maggioranza necessaria a insediare un governo di centro-destra. Avvolti nelle bandiere israeliane, i manifestanti hanno intonato slogan come “Bibi, torna a casa” e “Sì alla collaborazione. No al razzismo”.

Per ottenere la maggioranza in Parlamento occorre una maggioranza di 61 seggi. Il conteggio dei voti è ancora in corso. I risultati definitivi potrebbero essere resi noti già giovedì sera. I media locali hanno stimato 53 seggi per il blocco di Netanyahu, 48 per i partiti dell’opposizione e 19 per quelli a guida araba.